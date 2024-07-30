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Yüksek maaş ile akademik kariyer fırsatı! Selçuk Üniversitesi 71 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Selçuk Üniversitesi, çeşitli birimlerinde görev almak üzere 71 öğretim üyesi alımı yapacak. Başvuru süreci ve detaylar için haberimizi okumaya devam edin

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:32
Yüksek maaş ile akademik kariyer fırsatı! Selçuk Üniversitesi 71 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Selçuk Üniversitesi, akademik kadrosunu genişletmek amacıyla 71 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Üniversite Rektörlüğünden yapılan duyuruya göre, belirli kriterler ve kanunlar çerçevesinde alım yapılacak. İşte başvuru süreci ve detaylar...

personel alımı

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜRESİ

Selçuk Üniversitesi'nin öğretim üyesi alımı için başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 21 gün içinde yapılabilecek. Bu sürenin dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların başvuru süresi içinde gerekli belgeleri tamamlamaları ve belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ VE ŞARTLARI

Başvurular, Selçuk Üniversitesi'nin ilgili birimlerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Başvuru koşulları ve gerekli belgeler, Selçuk Üniversitesi'nin resmi web sayfasında (www.selcuk.edu.tr) yer alan Genel Duyurular bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. Adayların bu ilanı dikkatlice inceleyerek, başvuru sürecini eksiksiz tamamlamaları önem arz etmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

GENEL ŞARTLAR VE KRİTERLER

Başvuru yapacak adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine uygun olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi" ölçütlerine uygunluk da aranacaktır.

GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru sırasında sunmaları gereken belgeler arasında özgeçmiş, bilimsel çalışmalar ve yayınlar listesi, diploma fotokopileri ve varsa yabancı dil belgesi yer almaktadır. Başvuru belgelerinin tam listesi ve formatı, Selçuk Üniversitesi'nin resmi web sayfasında belirtilmiştir.

ALINACAK KADROLAR VE BİRİMLER

HANGİ BİRİMLERDE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK?

Selçuk Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve bölümlerinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımları yapılacak. Üniversitenin duyurusunda, hangi birimlerde ne kadar öğretim üyesi alımı yapılacağı detaylı olarak aşağıda belirtilmiştir. Adayların başvuru yapacakları birimleri dikkatlice seçmeleri ve başvuru formlarında doğru bir şekilde belirtmeleri gerekmektedir.

personel alımı

personel alımı

personel alımı

personel alımı

personel alımı

ALIM YAPILACAK KADRO SAYISI

Toplamda 71 öğretim üyesi alımı yapılacak olan Selçuk Üniversitesi, her birim için belirli sayıda kontenjan ayırmıştır. Başvuru yapacak adayların, başvuracakları kadro sayısını ve birimlerini dikkate alarak başvurularını yapmaları önemlidir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE SONUÇLAR

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular, Selçuk Üniversitesi'nin belirlediği kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir. Başvuru süresi sonunda, uygun görülen adaylar mülakat ve diğer değerlendirme aşamalarına çağrılacaktır. Değerlendirme sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceği üniversite tarafından taahhüt edilmektedir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, başarılı adaylar Selçuk Üniversitesi'nin resmi web sayfasında ve Resmî Gazete’de ilan edilecektir. Adaylar, sonuçları üniversitenin duyurular bölümünden takip edebilirler.

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