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Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Adayların belirli kriterleri karşılaması ve sözlü sınav sonucuna göre değerlendirilecek olması, bu alım sürecinin en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:41
Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birimi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Başvurular, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi ve Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelik uyarınca yapılacak. Alım sürecinde KPSS ve YDS puanları gibi kriterler esas alınacak ve adaylar sözlü sınav ile belirlenecek.

Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylar, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanlarına göre sıralanacak. KPSS P3 puanının %70'i ve YDS veya dengi puanın %30'u alınarak yapılan sıralamaya göre, her grup ve pozisyon için en yüksek puanı alan 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

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Başvuruda bulunacak adaylardan KPSS P3 puanı bulunmayan ya da belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 olarak, yabancı dil puanı bulunmayan ya da belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecek. Adaylar, yapılan sözlü sınav sonucuna göre başarı sıralamasına alınacak ve bu sıralama doğrultusunda sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecek.

Sayıştay Başkanlığı, Bilişim Personeli Alımı için İlan Yayınladı

Adayların mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmaları, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim almış olmaları bekleniyor. Ayrıca, büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda deneyimli olmak, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında tecrübe sahibi olmak da aranılan şartlar arasında.

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Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

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