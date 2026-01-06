Yüksekova'da Aç Kalan Kurt Sürüsü Köy Yoluna İndi

Yüksekova'da yoğun kar ve dondurucu soğuk nedeniyle aç kalan kurt sürüsü, Karlı köyü yakınlarındaki köy yoluna kadar indi; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 08:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 08:52
Yüksekova'da Aç Kalan Kurt Sürüsü Köy Yoluna İndi

Yüksekova'da Aç Kalan Kurt Sürüsü Köy Yoluna İndi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken aç kalan kurt sürüsü, yerleşim yerlerine kadar indi.

Kırsal alanlarda kar kalınlığının artmasıyla birlikte ilçeye bağlı Karlı köyü mevkiinde görülen sürü, akşam saatlerinde seyir halindeki bir araçtaki vatandaşlar tarafından fark edildi ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşların aktardığına göre, yol kenarında hareket eden kalabalık kurt sürüsü bir süre köy yolu boyunca ilerledi; yiyecek aradıkları gözlenen kurtlar, araç ışıklarına aldırış etmeyip bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmak amacıyla yerleşim yerlerine yaklaşabileceğini belirterek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE AÇ KALAN KURT SÜRÜSÜNÜN YERLEŞİM YERLERİNE KADAR İNMESİ, BÖLGEDEKİ...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE AÇ KALAN KURT SÜRÜSÜNÜN YERLEŞİM YERLERİNE KADAR İNMESİ, BÖLGEDEKİ ÇETİN KIŞ KOŞULLARINI BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE AÇ KALAN KURT SÜRÜSÜNÜN YERLEŞİM YERLERİNE KADAR İNMESİ, BÖLGEDEKİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Belediyesi Zabıta’dan Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim
2
Arsuz'da 10 Metrelik Deniz Çekilmesi Endişe Yarattı
3
Kazdağları'nda -12 Derecede Donan Şelale Dron Görüntüleriyle Büyüledi
4
Adana'da 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Kendi Kök Hücreleriyle Lenf Kanserini Yendi
5
Başkan Ahmet Akın Savaştepe'ye Çıkarma: 2026'nın İlk İlçe Ziyareti
6
Taste Atlas'ta Türk Lezzetleri Zirvede: Bodrum çökertme kebabı ve Erzurum cağ kebabı İlk 10'da
7
Amasya Gümüşhacıköy'de kış uykusuna yatmayan ayı köyü alarma geçirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları