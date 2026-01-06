Yüksekova'da Aç Kalan Kurt Sürüsü Köy Yoluna İndi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken aç kalan kurt sürüsü, yerleşim yerlerine kadar indi.

Kırsal alanlarda kar kalınlığının artmasıyla birlikte ilçeye bağlı Karlı köyü mevkiinde görülen sürü, akşam saatlerinde seyir halindeki bir araçtaki vatandaşlar tarafından fark edildi ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşların aktardığına göre, yol kenarında hareket eden kalabalık kurt sürüsü bir süre köy yolu boyunca ilerledi; yiyecek aradıkları gözlenen kurtlar, araç ışıklarına aldırış etmeyip bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmak amacıyla yerleşim yerlerine yaklaşabileceğini belirterek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

