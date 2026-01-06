Yüksekova'da İmeceyle Kar Temizliği: Cami ve Evlerin Çatıları Açıldı

Beşatlı köyünde yaşam normale dönmeye çalışıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan cami ve evlerin damları köy sakinlerince imece usulü temizlendi.

İlçede geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren ve hayatı durma noktasına getiren kar yağışı, çok sayıda yerleşim yerinde ulaşımın aksamasına neden oldu. Kar kalınlığının yer yer iş makinelerinin boyunu aştığı ilçeye bağlı Beşatlı köyünde, vatandaşlar günlük yaşamın normale dönmesi için seferber oldu.

Havanın düzelmesiyle birlikte bir araya gelen köy sakinleri, yoğun yağış nedeniyle kar altında kalan köy camisinin damında biriken tonlarca karı küreklerle temizledi; tek katlı evlerin damlarını da el birliğiyle kardan arındırdı.

Beşatlı Köyü Muhtarı Fethi Erci çalışmaları değerlendirdi: "Köyümüzde bu yıl oldukça yoğun bir kar yağışı yaşadık. Birçok yapımız adeta kar altında kaldı. Özellikle ibadethanemizin zarar görmemesi ve vatandaşlarımızın güvenle ibadetlerini sürdürebilmesi için köylülerimizle bir araya geldik. Bizim buralarda yardımlaşma geleneği hala çok güçlü. Sadece camimizi değil, yaşlılarımızın ve bakıma muhtaç komşularımızın tek katlı evlerini de el birliğiyle kardan temizledik. Biz köyümüz için birlikte güçlüyüz; dayanışma içinde olduğumuz sürece hiçbir zorluğun altında kalmayız. Emeği geçen tüm komşularıma teşekkür ediyorum."

