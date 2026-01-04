DOLAR
Yumaklı: 517 Milyon Fidan ve Tohumu Toprakla Buluşturduk

Bakan İbrahim Yumaklı, 2025'te 517 milyon fidan ve tohumun toprağa verildiğini, 11 Kasım etkinliğiyle rekor kırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:18
Yeşil Vatan Seferberliği kapsamındaki 2025 ağaçlandırma çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün 2025 yılı ağaçlandırma çalışmalarını değerlendirerek, orman alanlarını artırma ve verimli hale getirme çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada: "Bu yıl içerisinde tam 517 milyon fidan ve tohumu ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduk" dedi ve Türkiye'nin yapılan ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmaları sayesinde dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasında yer aldığına dikkat çekti.

Yumaklı, bugün 23,4 milyon hektar orman varlığıyla ülke yüzölçümünün yüzde 30'unun ormanlarla kaplı olduğunu bildirdi.

Bakan, 2025 yılını yoğun bir ağaçlandırma yılı olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında iklim krizinin etkilerini azaltmak için fidan ve tohumların toprakla buluşturulduğunu vurguladı. Yumaklı, 2024'teki rakamın 500 milyon olduğunu anımsattı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde gerçekleştirilen uygulamaya da değinen Yumaklı, "2019 yılından beri kutladığımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 2025 yılında 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturarak yeni bir rekor kırdık" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Kasım hedefi olan 600 milyon fidan ve tohum kampanyasına kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, bu seneki kampanyanın 1 yıl süreceğini; 11 Kasım 2025'te başlayan seferberliğin 2026'nın kasım ayına kadar devam edeceğini söyledi. Bu süreçte çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkinliklerin süreceğini kaydetti.

Orman koruma ve yangın tedbirleri

Orman yangınlarına ilişkin tüm tedbirlerin alındığını belirten Yumaklı, yangınlardan sonra yanan alanların imara açıldığı yönündeki dezenformasyona karşı uyarıda bulundu. Anayasa'nın 169. Maddesi'nin yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasını öngördüğünü hatırlattı ve "Bizler de yanan orman alanlarını bir sonraki yıl tekrar ağaçlandırıyoruz" dedi.

Bakan, ormanın sadece bir yeşil alan olmadığını vurgulayarak: "Ormanı korumak; vatanı, insanı ve dünyayı korumaktır" sözleriyle kararlılıklarını dile getirdi ve teknolojiyi kullanarak yeşil vatanı korumaya devam edeceklerini belirtti.

