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Yurtdışında Yüksek Maaş ile Çalışma İmkanı: Enerji Bakanlığı KPSS’siz Memur Arıyor!

Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, yurtdışında eğitim görecek yetiştirilmek üzere memur alımı yapacağını açıkladı. İşte alım süreci ve başvuru detayları.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 17:37
Yurtdışında Yüksek Maaş ile Çalışma İmkanı: Enerji Bakanlığı KPSS’siz Memur Arıyor!

ENERJİ BAKANLIĞI’NDAN KARİYER FIRSATI: YURTDIŞI MEMUR ALIMI DUYURUSU!

Enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek genç profesyoneller, Enerji Bakanlığı’nın yeni duyurusuyla yurtdışında eğitim fırsatı yakalıyor.

personel alımı

ENERJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KONTENJAN VE EĞİTİM DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kontenjan dahilinde, “Yerbilimleri, Maden, Maden Hukuku, Maden İşletmeciliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Sürdürülebilir Madencilik” alanlarında lisansüstü eğitim için 1 kişi seçilecek.

ENERJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylardan beklenen şartlar arasında üniversite mezuniyeti, birim amirinin olumlu görüşü, daha önce benzer eğitim almamış olmak, disiplin cezası almamış olmak ve belirli bir yaş sınırı bulunuyor. Ayrıca, yabancı dil bilgisi de aranan kriterler arasında.

ENERJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden 9 Şubat - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, ilanın detaylarına ve başvuru formuna Kariyer Kapısı’nın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirler.

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Enerji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Başvurular 9 Şubat - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında.

Enerji Bakanlığı memur alımı başvuru şartları nelerdir? Üniversite mezuniyeti, yabancı dil bilgisi ve diğer belirtilen kriterler.

Enerji Bakanlığı memur alımı başvuru adresi neresidir? Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

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