Yuvacık Barajı'nda 'Can Suyu' Sevinci: Doluluk %3'ten Yükseliyor

Yuvacık Barajı, Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan tesis olarak, doluluk oranının %3 seviyelerine kadar gerilemesiyle alarm vermişti. Son dönemde etkili olan yağışlar ve kar erimesiyle birlikte barajda yüzler gülmeye başladı.

Barajı besleyen dereler, kar suları ve sağanak yağışın etkisiyle uzun bir aradan sonra yeniden hareketlendi. Bu anlar dron ile havadan görüntülendi ve bölgede kuraklık endişesinin yerini umuda bıraktığı gözlendi.

Mevsim normalleri altındaki yağışlar ve takviye kaynaklar

Mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle Yuvacık Barajında su seviyesi kritik düzeye inmiş; baraj gölünde eski köprüler ve yerleşim yerleri gün yüzüne çıkmıştı. Kentin su ihtiyacını karşılamak üzere Sapanca Gölünden takviye su sağlamaya başlanmıştı.

Kar ve yağmur bereket getirdi

Yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı, baraj havzasında beklenen canlanmayı başlattı. Barajı besleyen ana damarlar olan dereler, dağlardan süzülen kar sularıyla yeniden hareketlendi. Kar sularının tamamen erimesiyle barajdaki doluluk oranının hızla yükselmesi bekleniyor.

