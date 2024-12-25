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Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Türkiye'yi bir süredir kasıp kavuran asgari ücret zammı, beklenmedik bir şekilde ve oranda açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:59
Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Türkiye'yi bir süredir kasıp kavuran asgari ücret zammı, beklenmedik bir şekilde ve oranda açıklandı. Asgari ücretlinin maaşına yüzde 30 zam yapılırken, asgari ücret üzerinden  yapılan vergi ödemeleri de ayNı oranda artış gösteriyor. Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, birçok ödeme kaleminde yüzde 30'a varan artışlar yaşandı 

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamalara göre, asgari ücret zammıyla birlikte sosyal güvenlik, Bağ-Kur primleri ile BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) kesintileri gibi önemli kalemlerde yaklaşık %30 oranında artış gerçekleşeceği belirtildi.  

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Bağkur ve Sigorta Primlerinde Artış 

Asgari ücret zammıyla birlikte en çok dikkat çeken konulardan biri, BAĞ-KUR primlerinde yapılan artış olarak biliniyor. Bu kapsamda primlere de yüzde 30 oranında zam yapılacak. Özellikle esnaf ve çiftçileri yakından ilgilendiren bu durum, 2025 yılı itibari ile yüzde 30 artış gösterecek.  

Günlük GSS primi: 600,80 TL'den 781,04 TL'ye yükseldi. 

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi: 48.006,05 TL'den 62 bin 407.87 TL'ye yükseldi. 

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi: 6.400,80 TL'den 8 bin 321,04 TL'ye yükseldi. 

En düşük Bağ-KUR primi: 5.950,75 TL'den 7 bin 735,98 TL'ye yükseldi. 

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

BES ve diğer vergilerde de artış 

BAĞ-KUR primlerindeki artışın yanı sıra, bireysel emeklilik sistemi (BES) kesintisi ve ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi de yüzde 30 oranında arttı. BES kesintisi: 600,07 TL'den 780.09 TL'ye yükseldi. 

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi: 6.500,81 TL'den 8 bin 451.05 TL'ye yükseldi. 

2025 stajyer maaşları 

Asgari ücret zammının etkileri sadece çalışanları değil, stajyerleri de  etkileyecek. Stajyer maaşlarında da yüzde 30'luk bir artış yaşandı. Stajyer maaşı: 5.100,64 TL'den 6.630,83 TL'ye yükseldi. 

Asgari ücret artışları, maaş alan çalışanın cebini bir nebze de olsa rahatlatmış iken, beraberinde getirdiği ek maliyetler vatandaşların cebindeki paranın erimesine mahal vereceği tahmin ediliyor.  

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