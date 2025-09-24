Zeki Müren, Vefatının 29. Yılında Bursa'da Kabri Başında Anıldı

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren, vefatının 29. ölüm yıl dönümünde Bursa'daki kabri başında düzenlenen anma töreniyle anıldı.

Tören ve katılımcılar

Anma, Emirsultan Mezarlığındaki kabri başında gerçekleştirildi. Törene sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Banu Taşkın'ın konuşması

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, törende yaptığı konuşmada Müren'e Allah'tan rahmet diledi. Taşkın, Müren'i hem kıymetli eserleriyle hem de güzel kalbi ve yaptığı iyiliklerle tanıdıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kıymetli büyüğümüzü anıyoruz. 29. ölüm yıl dönümü. Çok az insana nasip olmuştur, 29 yıl sonra hiçbir zorunluluk olmadan bu kadar insan buraya gelip, ruhuna Fatih'a okuyup onu sevgiyle, özlemle anacağız. Bu çok kıymetli. Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı olarak saygıyla, özlemle her sene kendisini anıyoruz. Türk Eğitim Vakfında okuttuğu 4400'e yakın öğrenciye umut oldu. Bugün hem sanatıyla hem güzel kalbiyle anıyoruz."

Törenin sonu ve sergi

Anma programı duaların edilmesiyle sona erdi; ardından Emirsultan Camisinde mevlit okutuldu. Ayrıca Bursa Kent Müzesinde Zeki Müren'in sanat hayatını, kişisel eşyalarını ve anılarını yansıtan "Elbet Bir Gün" adlı sergi ziyarete açıldı.

