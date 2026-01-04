Zemheri Erzincan’ı Dondurdu: 4 Ocak’ta Hava -20, Araçlar Sabah Çalışmadı

Zemheri Erzincan’ı Dondurdu

4 Ocak sabahı şehir genelinde yaşam felç oldu

Erzincan’da 4 Ocak sabahı hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü; hissedilen sıcaklık ise eksi 28 dereceye ulaştı. Kentte etkili olan zemheri soğukları, gündelik yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan dondurucu hava, kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Açık alanlarda park halinde bulunan birçok aracın yakıtı donarken, motorlar çalışmadı ve sürücüler işe gitmek için zorlu anlar yaşadı.

Sürücüler, araçlarını çalıştırabilmek için uzun süre uğraşmak zorunda kaldı; bazıları takviye kablosu kullanırken, bazıları yakıt donmasına karşı farklı yöntemlere başvurdu. Soğuk nedeniyle kent genelinde trafikte zaman zaman aksamalar görüldü.

Dondurucu soğuklar yalnızca araçları etkilemedi. Kent genelinde çeşmelerin ve açık alanlardaki su hatlarının donduğu gözlendi, vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıkmakta güçlük çekti.

Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde araçların kapalı alanlara park edilmesi, yakıt ve akü sistemlerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı ve don olaylarına karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

