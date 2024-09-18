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Zeugma Mozaik Müzesi'nde 3 Farklı Sergi Ziyaretçileri Bekliyor

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Festivali kapsamında üç etkileyici sergiye ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:11
Zeugma Mozaik Müzesi'nde 3 Farklı Sergi Ziyaretçileri Bekliyor

Zeugma Mozaik Müzesi'nde Üç Sergi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, Zeugma Mozaik Müzesi, üç önemli sergiye ev sahipliği yapmaktadır.

Huzme Sergisi

Müzenin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi, kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerini yansıtan 22 eseri ziyaretçileriyle buluşturuyor. Bu eserler, kumaşlarla resmedilmiş detaylı tasarımlar içeriyor.

Dijital Sergi

Nizip Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları çerçevesinde elde edilen önemli eserlerin fotoğraflarının sergilendiği dijital sergi ise, ''Çingene Kızı'' mozaiği gibi ikonik eserlerin kazı süreçlerini görsel olarak yansıtıyor.

Kaçış Yok Sergisi

Müzenin Roma Salonu'nda yer alan Kaçış Yok sergisinde ise, kültürel varlık kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından geri iade edilen ve güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen tarihi eserler bulunuyor. 52 eserin sergilendiği bu bölüm, ziyaretçilerin ilgisini üzerine çekmektedir.

Müze Müdürü Özgür Çomak'ın Açıklamaları

Müze Müdürü Özgür Çomak, "Burada en çok ilgi gören fotoğraf, Çingene Kızı mozaiğinin ilk ortaya çıkış anıdır. Bu, Menad villasında yapılan kazı çalışmasında gerçekleşmiştir. Böylece, Çingene Kızı'nın yüzü, 2 bin yıl sonra topraktan arındığı andaki haliyle sergide yer aldı," ifadelerini kullandı.

"Kaçış Yok" sergisinde Zeugma kökenli üç mezar steli, Roma dönemine ait altın kase, Medusa başlı kolye ucu ve pişmiş topraktan çeşitli tarihsel eserler bulunmaktadır. Çomak, sergilerin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüldüğünü, 7 bin 600 ziyaretçinin katıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

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