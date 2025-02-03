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Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Ziraat Bankası, Şubat ayı kampanyasıyla alışverişlerde 4.500 TL'ye kadar kazanç imkanı sunuyor!

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:08
Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Ziraat Bankası Şubat Kampanyalarıyla Müşteri Çekiyor

Kamu bankası Ziraat Bankası, Şubat ayına özel Bankkart kampanyaları ile dikkat çekiyor. Bu kampanyalar sayesinde alışveriş yaparak kazanç sağlamak mümkün. Özellikle alışverişlerde sunulan geri iadeler ile yeni müşteri çekmeyi hedefleyen Ziraat Bankası, iki ana kampanya ile dikkatleri üzerine topluyor.

2.000 TL Bankkart Lira Kazanma Fırsatı

Ziraat Bankası'nın “Şubat Ayına Özel Toplam 2.000 TL Bankkart Lira” kampanyasında, giyim, ayakkabı ve kozmetik alışverişlerinizde harcadığınız her 2.500 TL için 250 TL; 5.000 TL harcıyorsanız 500 TL kazanma fırsatı sunuluyor. Toplamda 2.000 TL'ye varan kazanç elde etmek için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr adresi veya SUBAT2000 yazarak 4757'ye SMS göndererek kampanya kaydı yaptırabilirsiniz. Kampanya, Bankkart anlaşmalı mağazalarda 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli.

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Yeni Üyelere Özel 2.500 TL Kampanyası

Bankkart ailesine katılacak yeni üyeler için de müjdeli haberler var! “İlk Bankkart Kredi Kartı Sahiplerine 2.500 TL Bankkart Lira” kampanyası ile ilk kredi kartınızı alıp 1.000 TL ve üzerinde alışveriş yaptığınızda, her 1.000 TL için 250 TL kazanabilirsiniz. Toplamda elde edilecek kazanç 2.500 TL ile sınırlı. Kampanya, 31 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olup, mobil üzerinden başvuruları kabul ediyor.

İki Avantajı Bir Arada Yakalayın

Bu iki kampanyayı birleştirerek toplamda 4.500 TL'ye varan Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Alışveriş yaparak hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de Bankkart Lira kazanmanın keyfini yaşayabilirsiniz. Hemen müşteri olup kredi kartı çıkararak bu fırsatlardan yararlanmaya başlayın.

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