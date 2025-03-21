Zonguldak'ta Gazi ve Şehit Yakınlarının El Emeği Sergilendi

Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının el emeği ürünleri, sosyal dayanışmanın ve yeteneklerin sergilendiği bir sergi ile tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:51
Zonguldak'ta Gazi ve Şehit Yakınlarının El Emeği Sergilendi

Zonguldak'ta Anlamlı Sergi Açıldı

Zonguldak'ta, gazi ve şehit yakınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan özel bir sergi düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen proje ile gazi ve şehit yakınlarına psikososyal destek sağlanması amaçlanıyor.

El Sanatları Kursu Projesi

Kurs kapsamında, gazi ve şehit yakınları 6 ay boyunca sepet örme, kaligrafi ve ahşap boyama gibi el sanatlarını öğrenerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkardılar. Eserler, üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde sergilendi. Şehitlerimizin hatıralarına saygı duruşu niteliğindeki sergide, toplamda 20 gazi ve şehit yakını tarafından hazırlanan çalışmalara yer verildi.

Katılımcılardan Duygusal Paylaşımlar

Terör gazisi Gökhan Kurt'un eşi Yelda Kurt, sergiye katılan gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Ellerimizden geleni yapmaya çalıştık. Bir arada olmak bize iyi geldi. Yaptığımız çalışmalarla sehitlerimizi anmaya gayret ettik.' ifadelerini kullandı. Şehit Ünal Eroğlu'nun akrabası Özlem Eroğlu da, 'Bir şeyler üretmek ve bunun duygu dolu anlarını yaşamak gerçekten çok güzeldi.' diyerek duygularını paylaştı.

Kore gazisi Mehmet Engin'in torunu Sema Şanal, arkadaşının önerisiyle katıldığı çalışmanın kendilerine çok güzel anlar yaşatığını belirtti. Kurum çalışanlarının da kendilerine destek olduğunu ifade eden Şanal, tüm katılımcıların bu süreçte güzel vakit geçirdiğine vurgu yaptı.

Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergi...

Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergi...

Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergi açıldı.

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Zonguldak'ta Gazi ve Şehit Yakınlarının El Emeği Sergilendi

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