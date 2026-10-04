Akşam saatlerinde Saimbeyli merkezli 4,3 büyüklüğünde sarsıntı

Depremin kaydedildiği an:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.28'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Resmi açıklama ve izlenecek adımlar:
AFAD'ın paylaştığı bilgiler, olayın resmi kaydını oluşturuyor; kurumdan gelecek ek açıklamalar doğrultusunda durum netleşecektir.
Vatandaşlara genel öneriler:
Halkın, resmi kaynakları takip etmesi ve yetkililerin yönlendirmelerine göre hareket etmesi önem taşıyor. Hasar, can kaybı veya başka detaylara ilişkin bilgiler yetkili kurumlardan beklenecektir.
Adana’da 4,3 büyüklüğünde deprem
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