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Akşam saatlerinde Saimbeyli merkezli 4,3 büyüklüğünde sarsıntı

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 20.28'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,3, derinliğinin 7 kilometre olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Akşam saatlerinde Saimbeyli merkezli 4,3 büyüklüğünde sarsıntı

Depremin kaydedildiği an:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.28'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Resmi açıklama ve izlenecek adımlar:

AFAD'ın paylaştığı bilgiler, olayın resmi kaydını oluşturuyor; kurumdan gelecek ek açıklamalar doğrultusunda durum netleşecektir.

Vatandaşlara genel öneriler:

Halkın, resmi kaynakları takip etmesi ve yetkililerin yönlendirmelerine göre hareket etmesi önem taşıyor. Hasar, can kaybı veya başka detaylara ilişkin bilgiler yetkili kurumlardan beklenecektir.

Adana’da 4,3 büyüklüğünde deprem

Adana’da 4,3 büyüklüğünde deprem

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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