Akşam saatlerinde Saimbeyli merkezli 4,3 büyüklüğünde sarsıntı

Depremin kaydedildiği an:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.28'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Resmi açıklama ve izlenecek adımlar:

AFAD'ın paylaştığı bilgiler, olayın resmi kaydını oluşturuyor; kurumdan gelecek ek açıklamalar doğrultusunda durum netleşecektir.

Vatandaşlara genel öneriler:

Halkın, resmi kaynakları takip etmesi ve yetkililerin yönlendirmelerine göre hareket etmesi önem taşıyor. Hasar, can kaybı veya başka detaylara ilişkin bilgiler yetkili kurumlardan beklenecektir.

Adana’da 4,3 büyüklüğünde deprem