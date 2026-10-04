Didim'de pedal sesi: tarihi rotalarda pembe kurdeleyle farkındalık

Festival görsel şenliğe ve farkındalığa sahne oldu

Didim Belediyesi’nin destekleriyle ve Didim Poseidon Bisiklet Spor Kulübü organizasyonunda gerçekleşen Didim Bisiklet Festivali, 1–4 Ekim tarihleri arasında bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlik, katılımcılara farklı rotalarda pedal çevirme imkânı sundu ve kentin sosyal yaşamına canlılık kattı.

Bisiklet turu ve pembe kurdeleler:

Festival boyunca düzenlenen bisiklet turunun startını Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay verdi. Tur sırasında katılımcılara sertifikaları takdim edildi ve etkinlikte pembe kurdeleler kullanıldı. Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle bisikletlerine pembe kurdele takan sporcular, erken teşhisin önemine dikkat çekti; Başkan Gençay da bisikletine pembe kurdele takarak bu mesaja destek verdi.

Turlar, tarih ve doğayla buluştu:

Festivalde sadece spor değil, kent kimliğinin öne çıkarılması da hedeflendi. Farklı şehirlerden gelen katılımcılar, Didim’in binlerce yıllık tarihinin ve doğal güzelliklerinin izinde hazırlanan rotalarda pedal çevirdi. Turların güzergâhı, bölgenin tarihi ve deniz manzaralarını bir arada sunarken organizasyon, Didim’in sosyal ve sportif yaşamına katkı sağladı.

Festival sonunda düzenlenen törende katılımcılara sertifikaları yeniden Hatice Gençay tarafından takdim edildi; etkinlik, katılımcılar ve organizatörler arasında sıcak ve olumlu geri dönüşler aldı.

Hatice Gençay festivalin ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Didim’in güzel etkinliklere ev sahipliği yapmasından ve bisiklet tutkunlarını kentimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliğin Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na denk gelmesi de ayrıca anlamlı. Bisikletimize taktığımız pembe kurdeleyle erken teşhisin önemine dikkat çekmek istedik. Sporun gücünü toplumsal farkındalıkla buluşturan bu güzel organizasyonda emeği bulunan Didim Poseidon Bisiklet Spor Kulübü’ne ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Organizasyon, hem sporseverlerin bir araya gelmesine hem de toplum sağlığına dikkat çeken mesajların sporla birleşmesine olanak sağladı. Didim Poseidon Bisiklet Spor Kulübü ve Didim Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, kent takviminde önemli bir etkinlik olarak kayda geçti.

DİDİM BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE, DİDİM POSEİDON BİSİKLET SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN DİDİM BİSİKLET FESTİVALİ, 1–4 EKİM TARİHLERİ ARASINDA BİSİKLET TUTKUNLARINI DİDİM’DE BULUŞTURDU.