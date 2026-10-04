Kozan’da 15 dakikalık fırtına: yıldırım iki aracı hasara uğrattı

Kozan’da akşam fırtınası hayatı etkiledi

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkisini artıran fırtına ve şiddetli sağanak, çakan şimşeklerle geceyi aydınlattı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış ve rüzgârın yoğun olduğu sırada Karacaoğlan Mahallesi’ndeki Rahime Yüce Apartmanı’na yıldırım isabet etti. Olayın meydana geldiği dakikalarda yaşanan gelişmeler ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

yıldırımın binaya verdiği zarar:

Yıldırımın şiddetiyle apartmandan kopan beton parçaları binanın önünde park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yetkililerin ve görgü tanıklarının aktardığına göre olayda yaralanan olmadı. Şimşeğin etkisiyle oluşan hasarın fotoğraf ve görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

altyapı kesintileri ve kurtarma müdahalesi:

Fırtına ve yıldırımların ardından bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Elektriklerin kesilmesi sonucu bir apartmanın asansöründe 3 kişi mahsur kaldı; görevlilerin müdahalesiyle bu kişiler kısa sürede kurtarıldı. Ayrıca yağış ve fırtınanın etkili olduğu dakikalarda aynı bölgedeki bir deprem hissedilmesi, vatandaşların panik yaşamasına yol açtı.

Olay anına ilişkin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, ilçede yaşanan kısa süreli fırtına, sağanak ve yıldırımların etkisini net şekilde gösterdi. Yetkililer bölgedeki hasar durumunu ve altyapı arızalarını yakından takip ediyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BAŞLAYAN FIRTINA VE ŞİDDETLİ SAĞANAK VATANDAŞLARA PANİK YAŞATTI. YAKLAŞIK 15 DAKİKA SÜREN SAĞANAK SIRASINDA PEŞ PEŞE ÇAKAN YILDIRIMLAR KAMERALARA YANSIRKEN, KARACAOĞLAN MAHALLESİ’NDE YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ RAHİME YÜCE APARTMANI’NDAN KOPAN BETON PARÇALARI PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ.