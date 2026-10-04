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Buharkent’te pazar hareketliliği denetimlerle güvence altına alındı

Buharkent merkez ve Savcıllı Mahallesi pazarlarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıdaların güvenliği ve mevzuata uygunluğunu denetledi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 20:55

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Buharkent’te pazar hareketliliği denetimlerle güvence altına alındı

Pazar yerlerinde yapılan denetimler

Buharkent ilçesinde ilçe merkezinde ve Savcıllı Mahallesinde kurulan pazar yerlerinde, Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimler, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapıldı ve satış noktalarındaki ürünlerin görünümü, etiketleme ve hijyen koşulları incelendi.

Denetimlerin odağı ve uygulamalar:

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun’un katılımıyla yürütülen kontrollerde, pazar tezgâhlarında satışa sunulan gıdaların mevzuata uygunluğu ve uygun şartlarda satılıp satılmadığına odaklanıldı. Yetkililer, ürünlerin saklama koşulları, ambalaj ve etiket bilgilerinin doğruluğu ile hijyen uygulamalarını kontrol etti ve gerekli uyarı ve yönlendirmeleri yaptı.

Süreklilik ve vatandaşlara yönelik mesaj:

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pazar yerleri başta olmak üzere gıda satış ve üretim noktalarındaki denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi. Amaç, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmektir.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE TÜKETİCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA İLÇE...

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE TÜKETİCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA İLÇE MERKEZİNDE VE SAVCILLI MAHALLESİ’NDE KURULAN PAZAR YERLERİNDE GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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