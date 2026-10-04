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Akşam fırtınasında Kozan'ı aydınlatan yıldırım kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili sağanak ve fırtına sırasında çakan şimşekler kamerada kaydedildi; yıldırım düşmesi panik yarattı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Akşam fırtınasında Kozan'ı aydınlatan yıldırım kamerada

Akşam vakti Kozan'da hava koşulları:

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, gökyüzünde peş peşe çakan şimşeklerle hissedildi. Kısa süreli yoğun yağış ve rüzgâr, bölge sakinleri için beklenmedik anlar yarattı.

Yıldırımın düşme anı ve muhabir görüntüleri:

Olay sırasında çatıya çıkan muhabirlerin kameralarına yıldırımın düşme anı saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda şimşeğin parlak ışığı, ardından gelen gök gürültüsü ve izleyenlerde oluşan panik açıkça görülüyor; görüntüler yaşananların doğrudan belgesel kaydı niteliğinde.

Bu görüntüler, ilçede gözlenen fırtına ve yağışın şiddetini belgeleyerek olayı görsel olarak aktarıyor ve hava koşullarına ilişkin algıyı pekiştiriyor.

ADANA&#039;NIN KOZAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK VE FIRTINADA YILDIRIMIN DÜŞME ANI SANİYE SANİYE...

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK VE FIRTINADA YILDIRIMIN DÜŞME ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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