Dağlarda dostluk ve eğitim: Türk subaylar Gürcistan kursunu tamamladı

Dağlarda dostluk ve eğitim

Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Dağcılık Okulu’nda icra edilen Yaz Temel Dağcılık Kursu, Türkiye'den ayrılan bir ekibin katılımıyla tamamlandı. Kursa, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 9 subay ve 1 astsubay gönderildi.

kursun katılımcıları ve tamamlanması:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, kursa katılan personelin eğitimleri başarıyla tamamladığı bildirildi. Bakanlığın açıklamasında dağlarda dostluk, eğitimde iş birliği vurgulandı ve katılımın kursun tamamlanmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

iş birliği ve eğitimin önemi:

Yaz Temel Dağcılık Kursu'na katılım, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ortak eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini gösteriyor. Bu tür programlar, personelin mesleki yeterliliğini artırmanın yanı sıra karşılıklı güven ve operasyonel uyumu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kursu tamamlayan 9 subay ve 1 astsubay ile ilgili paylaşım, resmi kanallardan yapılan bilgilendirme yoluyla kamuoyuna duyuruldu.

GÜRCİSTAN SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ DAĞCILIK OKULUNDA İCRA EDİLEN YAZ TEMEL DAĞCILIK KURSU’NA, DAĞ KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞINDAN 9 SUBAY VE 1 ASTSUBAY KATILDI.