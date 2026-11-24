Beştepe'de yapılan programda dikkat çeken vurgu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı"nda yaptığı konuşmada dijital dünyanın çocuklar için taşıdığı risklere dikkat çekti. Konuşmasında "Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız" ifadesini kullandı.

eğitimciler ve ailelere çağrı:

Erdoğan'ın sözleri, öğretmenlerin ve ailelerin çocukların çevrimiçi güvenliğinde aktif rol almasının önemini vurguladı. Konuşmada, çocukların karşılaştığı dijital tehditlerin yalnızca bireysel çabalarla önlenemeyeceği; bu konuda eğitim çevreleri ve ailelerin birlikte hareket etmesinin gerektiği mesajı öne çıktı.

ortak sorumluluk ve farkındalık gerekliliği:

Programda belirtilen yaklaşım, dijital güvenliği toplumsal bir mesele olarak ele almanın gerekliliğine işaret etti. Erdoğan'ın vurgusu, okullarda ve aile ortamlarında dijital okuryazarlık ile koruyucu farkındalığın artırılmasının önemini ortaya koydu; konuşmada somut adımlar sıralanmasa da ana tema ortak sorumluluk çağrısı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız"