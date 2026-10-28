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İncirliova Hacıaliobası'nda kanalizasyon çalışmasında toprak göçmesi sonucu can kaybı

Aydın'ın İncirliova Hacıaliobası Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında toprak göçmesi oldu; 38 yaşındaki işçi Ercan Az hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:49

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İncirliova Hacıaliobası'nda kanalizasyon çalışmasında toprak göçmesi sonucu can kaybı

İncirliova Hacıaliobası'nda kanalizasyon çalışmasında toprak göçmesi

Aydın’ın İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi’nde yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak göçmesi bir işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayda 38 yaşındaki işçi Ercan Az toprak altında kaldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, yüklenici firma tarafından iş makinesi ile yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında toprak göçmesi yaşandı. Çalışma arkadaşları, göçme sonucu toprak altında kalan Az’ı çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma:

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkili merciler ve ilgili birimler tarafından olayın nedenine ilişkin incelemelerin yapıldığı bildirildi.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE KANALİZASYON ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN TOPRAK GÖÇMESİ SONUCU...

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE KANALİZASYON ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN TOPRAK GÖÇMESİ SONUCU 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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