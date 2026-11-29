Kütahya Şehir Hastanesi'nde yeni nesil lazer uygulaması:

Kütahya Şehir Hastanesi, böbrek, idrar kanalı (üreter) ve mesane taşlarının tedavisinde kullanılmak üzere yeni nesil bir lazer cihazını Üroloji Kliniği ve Çocuk Cerrahisi birimine kazandırdı. Hastaneye getirilen sistem sayesinde pek çok hasta için açık ameliyata gerek kalmadan müdahale edilebiliyor ve işlemler endoskopik olarak gerçekleştirilebiliyor.

Tedavi yöntemi ve hasta avantajları:

Cihazla taşlara idrar yolundan ulaşan cerrahlar, lazer enerjisini kullanarak taşları çevre dokuya zarar vermeden parçalayabiliyor ve toz haline getirilebiliyor. Bu yaklaşımın sonuçları arasında daha az ağrı,