11 Yıl 5 Ay Hapisle Aranan Firari Fatma E., Esenyurt'ta Yakalandı

Hırsızlıktan kesinleşmiş 11 yıl 5 ay cezası bulunan ve 8 yıldır aranan Fatma E., Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:33
Operasyon ve yakalama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari hükümlü Fatma E.'nin Esenyurt'ta saklandığı ev tespit edildi.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, Fatma E. önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Dosya ve arama kayıtları

Yetkililer, Fatma E.'nin 27 Aralık 2028 tarihinden itibaren hırsızlık suçlarından verilen 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığını belirtti. Şüphelinin ayrıca 3 ayrı dosyadan UYAP aramasının bulunduğu öğrenildi.

İşlemler ve teslim

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Fatma E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

