11 Yıl 5 Ay Hapisle Aranan Firari Fatma E., Esenyurt'ta Yakalandı
Operasyon ve yakalama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari hükümlü Fatma E.'nin Esenyurt'ta saklandığı ev tespit edildi.
Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, Fatma E. önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Dosya ve arama kayıtları
Yetkililer, Fatma E.'nin 27 Aralık 2028 tarihinden itibaren hırsızlık suçlarından verilen 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığını belirtti. Şüphelinin ayrıca 3 ayrı dosyadan UYAP aramasının bulunduğu öğrenildi.
İşlemler ve teslim
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Fatma E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari Esenyurt’ta yakalandı