Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Düzce’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda E.E., E.R.A. ve S.A. gözaltına alındı; 42 gram sentetik kannabinoid ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:55
Operasyonun Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Aziziye Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen E.E., E.R.A. ve S.A. hakkında düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda satışa hazır 6 parça halinde 42 gram sentetik kannabinoid ile bir miktar kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

