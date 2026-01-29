Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Düzce’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda E.E., E.R.A. ve S.A. gözaltına alındı; 42 gram sentetik kannabinoid ve bir miktar kokain ele geçirildi.