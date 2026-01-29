Narin Güran davası: Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanma tarihi açıklandı

Yargıtay kararı sonrası Nevzat Bahtiyar’ın Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Nisan 2026 Pazartesi 09.00'da yeniden yargılanmasına başlanacağı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:31
Narin Güran davası: Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanma tarihi açıklandı

Narin Güran davasında yeni duruşma tarihi belirlendi

Diyarbakır’da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili davada, hakkında yeniden yargılanma kararı verilen Nevzat Bahtiyar için tarih netleşti.

Yargıtay kararı ve tensip zaptı

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Nevzat Bahtiyar’ın eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek verilen cezayı oy birliği ile bozdu. Kararın bozulmasının ardından Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı.

Yeniden yargılama tarihi

Tensip zaptına göre, Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanmasına 6 Nisan 2026 Pazartesi günü 09.00’da Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacağı bildirildi.

Diğer sanıkların cezaları

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Nevzat Bahtiyar hakkında verilen cezanın ise bozulduğu kaydedildi.

NEVZAT BAHTİYAR

NEVZAT BAHTİYAR

