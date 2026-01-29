Datça'da 73 Yaşındaki İbrahim Durdu Evinde Ölü Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde İskele Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki İbrahim Durdu, yakınlarının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu; otopsi ve soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:04
Olayın Detayları

Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki İbrahim Durdu'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Durdu'yu evinde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, Durdu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı, olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi.

