Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

İstanbul Silivri'de polis operasyonunda H.İ. ve H.D. yakalandı; 5.4 ve 169.9 gram bonzai ile 38 bin 400 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:43
Emniyet ekipleri saha analizi sonucu harekete geçti

İstanbul Silivri'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saha analizleri ve istihbari bilgiler doğrultusunda bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit etti.

Operasyon, 24.Ocak günü saat 18.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde belirlenen ikamet adresi önünde gerekli güvenlik önlemleri alınarak başlatıldı. Adresten çıkan H.İ. (43) üzerinde yapılan kontrollerde ve üst aramasında 5.4 gram bonzai ele geçirildi.

Çalışmaların devamında adrese yönelik düzenlenen operasyonda H.D. (41) yakalandı. Aramalarda 169.9 gram bonzai ve 38 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden H.İ. hakkında adli işlem yapılmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakılırken, H.D. ise 25 Ocak'ta sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

