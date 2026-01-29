Tayland'da AT-6 askeri uçak düştü: 2 ölü

Tayland'ın Chiang Mai eyaletine bağlı Chom Thong bölgesinde bir AT-6 tipi askeri uçağın düştüğü bildirildi.

Olayın Detayları

Yetkililer, kazanın yerel saatle 10.30 sıralarında meydana geldiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uçağın AT-6 tipi olduğu ve düşüş nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Soruşturma

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

