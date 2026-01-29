Tayland'da AT-6 askeri uçak düştü: 2 ölü

Chiang Mai'nin Chom Thong bölgesinde AT-6 tipi askeri uçak düştü; yerel saatle 10.30'da gerçekleşen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:09
Tayland'da AT-6 askeri uçak düştü: 2 ölü

Tayland'da AT-6 askeri uçak düştü: 2 ölü

Tayland'ın Chiang Mai eyaletine bağlı Chom Thong bölgesinde bir AT-6 tipi askeri uçağın düştüğü bildirildi.

Olayın Detayları

Yetkililer, kazanın yerel saatle 10.30 sıralarında meydana geldiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uçağın AT-6 tipi olduğu ve düşüş nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Soruşturma

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tayland’da askeri bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Tayland’da askeri bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

