Mısır Çarşısı'nda Silahlı Saldırı: Şüpheli Başında Bekleyip Yakalandı

Fatih Mısır Çarşısı girişinde alacak verecek tartışması sonrası B.A.'nın A.U.'yu silahla vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; saldırgan silahla birlikte gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:23
Mısır Çarşısı'nda silahlı yaralama: Şüpheli olay yerinde bekledi

İstanbul Fatih'te, Mısır Çarşısı girişinde bugün saat 11.00 civarında meydana gelen olayda, alacak verecek iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında B.A. adlı şahsın, iş yeri sahibi A.U.'ya ateş açtığı bildirildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltında

Açılan ateş sonucu yaralanan A.U., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgeden ayrılmayan B.A. ise polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kamera görüntüleri ve soruşturma

Silahlı yaralama sonrası, B.A.'nın yaralının başında beklediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

