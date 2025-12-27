DOLAR
14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 156 yakalandı, 112 tutuklandı

Jandarma operasyonlarında 14 ilde 156 şüpheli göçmen kaçakçısı yakalandı; 112 tutuklama, 44 adli kontrol, 120 araç ve 13 bot ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 08:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 08:17
14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 156 şüpheli yakalandı, 112 tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada jandarma birimlerince düzenlenen operasyonlarda 156 şüpheli göçmen kaçakçısının yakalandığını ve bunlardan 112'sinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyon kapsamı ve sonuçlar

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep olmak üzere 14 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son 2 haftada Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarınca karadan yürütülen çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 156 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 112'si tutuklanırken, 44'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca operasyonlar kapsamında 120 adet araç ile 13 adet bot ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'nın değerlendirmesi

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir”

