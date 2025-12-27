Kars’ta Öğrencilere KADES Tanıtımı: 'Tek Tuşla' Kolluk Desteği

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Etkinliğin amacı

Etkinlikte amaç, öğrencilerin uygulamayı tanıması ve acil durumlarda nasıl kullanacaklarını öğrenmeleriydi. Ekipler, uygulamanın şiddet mağdurlarına hızlı ve etkili yardım sağlama açısından önemine vurgu yaptı.

Eğitim içeriği

Öğrencilere kadına yönelik şiddetin türleri, şiddet durumunda izlenmesi gereken yollar ile KADES uygulamasının telefonlara nasıl indirileceği ve kullanım aşamaları anlatıldı. Uygulamanın tek tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşma imkanı sunduğu özellikle vurgulandı.

Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerin bilinçlenmesinin toplumsal farkındalığı artıracağına dikkat çekti. Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

