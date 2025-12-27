DOLAR
Buldan'da 30 Metrelik Çukurla Tarihi Eser Arama: Kaçak Kazıcılar Suçüstü

Buldan'da Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiinde 20 metrekarelik alanda yaklaşık 30 metre derinliğe inen kaçak kazıcılar, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:41
DENİZLİ (İHA) – Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiinde operasyon

Denizli’nin Buldan ilçesinde, Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. Olay, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle ortaya çıktı.

Operasyonda dikkat çeken nokta, kazının yapıldığı alanın genişliği ve derinliğiydi. Yaklaşık 20 metrekarelik alanda kurulan düzenek ve ekipmanlarla inilen derinliğin yaklaşık 30 metre olduğu tespit edildi.

Yapılan müdahalede iki şahıs suçüstü yakalanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

