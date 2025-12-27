Buldan'da 30 Metrelik Çukurla Tarihi Eser Arama: Kaçak Kazıcılar Suçüstü

DENİZLİ (İHA) – Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiinde operasyon

Denizli’nin Buldan ilçesinde, Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. Olay, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle ortaya çıktı.

Operasyonda dikkat çeken nokta, kazının yapıldığı alanın genişliği ve derinliğiydi. Yaklaşık 20 metrekarelik alanda kurulan düzenek ve ekipmanlarla inilen derinliğin yaklaşık 30 metre olduğu tespit edildi.

Yapılan müdahalede iki şahıs suçüstü yakalanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

