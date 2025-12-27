Adana'da Motosiklet Kazasında Sürücü Serbay Öykü (43) Yaşamını Yitirdi

Adana'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Yüreğir - Dün gece
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, dün gece Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yaşandı.
İddiaya göre, 01 ANN 034 plakalı motosikletiyle bulvarda seyir halinde olan Serbay Öykü (43), direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Serbay Öykü'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Öykü'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
