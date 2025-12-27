DOLAR
Adana'da Motosiklet Kazasında Sürücü Serbay Öykü (43) Yaşamını Yitirdi

Adana Yüreğir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Serbay Öykü (43), 01 ANN 034 plakalı motosikletle refüje çarpıp devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:17
Adana'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Yüreğir - Dün gece

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, dün gece Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yaşandı.

İddiaya göre, 01 ANN 034 plakalı motosikletiyle bulvarda seyir halinde olan Serbay Öykü (43), direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Serbay Öykü'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öykü'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

