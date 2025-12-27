Bulgaristan Sınırında Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya Giden Kaçak Silah Yakalandı

Operasyon Detayları

Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya sevk edilmek üzere yola çıkan bir yükün sınırda durdurulmasıyla gerçekleştirilen operasyonda önemli miktarda kaçak mühimmat ele geçirildi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapan yükle ilgili kontroller, Bulgaristan tarafında devam etti.

Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda durdurulan Makedon plakalı Volvo marka bir tırda yapılan aramalarda 3 adet yivsiz av tüfeği, 20 adet gaz tabancası ve 5 bin 750 adet boş fişek ele geçirildi.

Ele Geçirilenler ve Hukuki Süreç

Ele geçirilen tüm silah ve mühimmatın Bulgaristan makamlarınca muhafaza altına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde sevkiyatın organizasyonuna karışan tüm kişi ve bağlantıların tespit edilmesinin ardından yetkili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

MAKEDON PLAKALI VOLVO MARKA BİR TIRDA YAPILAN KONTROLLERDE, 3 ADET YİVSİZ AV TÜFEĞİ, 20 ADET GAZ TABANCASI VE 5 BİN 750 ADET BOŞ FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.