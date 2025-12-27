DOLAR
Bulgaristan Sınırında Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya Giden Kaçak Silah Yakalandı

Edirne'den Kuzey Makedonya'ya giden Makedon plakalı tır Bulgaristan sınırında durduruldu; 3 yivsiz av tüfeği, 20 gaz tabancası ve 5 bin 750 boş fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:24
Operasyon Detayları

Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya sevk edilmek üzere yola çıkan bir yükün sınırda durdurulmasıyla gerçekleştirilen operasyonda önemli miktarda kaçak mühimmat ele geçirildi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapan yükle ilgili kontroller, Bulgaristan tarafında devam etti.

Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda durdurulan Makedon plakalı Volvo marka bir tırda yapılan aramalarda 3 adet yivsiz av tüfeği, 20 adet gaz tabancası ve 5 bin 750 adet boş fişek ele geçirildi.

Ele Geçirilenler ve Hukuki Süreç

Ele geçirilen tüm silah ve mühimmatın Bulgaristan makamlarınca muhafaza altına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde sevkiyatın organizasyonuna karışan tüm kişi ve bağlantıların tespit edilmesinin ardından yetkili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

