Denizli'de 79 Yaşındaki Alzheimer Hastası Turan Gürsoy Dere Kenarında Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Denizli'de kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Turan Gürsoy, Hisar Mahallesi'nde dere kenarında ölü olarak bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden Turan Gürsoy'a ulaşılamaması üzerine dün kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine AFAD ve polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Dün akşam saatlerinde sona eren arama kurtarma çalışmaları, bugün sabah yeniden devam etti.

AFAD ekipleri arama sırasında Hisar Mahallesi'nde dere kenarında bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Turan Gürsoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’DE KAYIP OLARAK ARANAN 79 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI ADAM, DERE KENARINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU.