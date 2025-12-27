Düzce'de Tatbikat: İtfaiye 15 Dakikayı 5 Dakikaya İndirdi

Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlenen yangın ve deprem tatbikatı, gerçeği aratmayan görüntüler ortaya koydu. Kentteki yağış ve yoğun trafiğe rağmen ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi dikkat çekti.

Tatbikat senaryosu ve müdahale

Eğitim kapsamında yapılan tatbikatta senaryo "Depremin ardından yangın" olarak belirlendi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle harekete geçen ekipler; itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri ortak operasyon yürüttü. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, normal şartlarda 15 dakika süren yolu 5 dakikada katederek olay yerine ulaştı.

Mahsur kalan personel ve sağlık müdahalesi

Bina içinde mahsur kalan ve yaralandığı senaryoda belirlenen güvenlik görevlisine UMKE ekipleri hızla ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı personel sedyeyle binadan çıkarılarak hazır bekletilen ambulansla hastaneye sevk edildi. Tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Açıklama

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden Özkan Çalış, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün burada Başhekimliğimiz, Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizin bulunduğu binada gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdik. Senaryo gereği içerideki yaralımıza ulaşıp ilk müdahalesini yaptıktan sonra sevkini sağladık. Tatbikata katılan itfaiye, UMKE, 112 ve AFAD ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

