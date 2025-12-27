DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.638,34 0,21%

Düzce'de Tatbikat: İtfaiye 15 Dakikayı 5 Dakikaya İndirdi

Düzce’de yapılan yangın ve deprem tatbikatında itfaiye ekipleri, normalde 15 dakika süren yolu 5 dakikada katederek hızlı müdahale sergiledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:05
Düzce'de Tatbikat: İtfaiye 15 Dakikayı 5 Dakikaya İndirdi

Düzce'de Tatbikat: İtfaiye 15 Dakikayı 5 Dakikaya İndirdi

Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlenen yangın ve deprem tatbikatı, gerçeği aratmayan görüntüler ortaya koydu. Kentteki yağış ve yoğun trafiğe rağmen ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi dikkat çekti.

Tatbikat senaryosu ve müdahale

Eğitim kapsamında yapılan tatbikatta senaryo "Depremin ardından yangın" olarak belirlendi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle harekete geçen ekipler; itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri ortak operasyon yürüttü. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, normal şartlarda 15 dakika süren yolu 5 dakikada katederek olay yerine ulaştı.

Mahsur kalan personel ve sağlık müdahalesi

Bina içinde mahsur kalan ve yaralandığı senaryoda belirlenen güvenlik görevlisine UMKE ekipleri hızla ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı personel sedyeyle binadan çıkarılarak hazır bekletilen ambulansla hastaneye sevk edildi. Tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Açıklama

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden Özkan Çalış, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün burada Başhekimliğimiz, Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizin bulunduğu binada gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdik. Senaryo gereği içerideki yaralımıza ulaşıp ilk müdahalesini yaptıktan sonra sevkini sağladık. Tatbikata katılan itfaiye, UMKE, 112 ve AFAD ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜZCE İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİNDE DÜZENLENEN YANGIN VE DEPREM TATBİKATI, GERÇEĞİ ARATMAYAN...

DÜZCE İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİNDE DÜZENLENEN YANGIN VE DEPREM TATBİKATI, GERÇEĞİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

DÜZCE İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİNDE DÜZENLENEN YANGIN VE DEPREM TATBİKATI, GERÇEĞİ ARATMAYAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Trafik Denetimleri: 668 bin 52 Araç Kontrol Edildi, 123 bin 909'e İşlem
2
Mersin'de MİT Destekli Operasyon: 33 Milyonluk 108 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Kahramanmaraş’ta Yarış İddiası: Nişanlı Çift Trafik Kazasında Öldü
4
Buldan'da 30 Metrelik Çukurla Tarihi Eser Arama: Kaçak Kazıcılar Suçüstü
5
Kocaeli'de Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Buldan'da Polis Kahvehanelerde Çay İkramıyla Dolandırıcılığa Karşı Uyardı
7
Bursa'da 4 Lise Öğrencisinin Tehlikeli Otobüs Yolculuğu

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye