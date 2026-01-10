34 ilde FETÖ operasyonu: 77 şüpheli yakalandı, 43 tutuklandı

Bakan Yerlikaya'nin açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında jandarma tarafından 34 ilde yürütülen operasyonlarda son 2 haftadır 77 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 43’ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"34 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık 43’ü tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Soruşturmalar Cumhuriyet savcılıklarınca sürdürülüyor; şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya: "34 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık"