46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 151 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'dan kapsamlı operasyon açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 46 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya arama kaydı bulunan 151 şüpheli'nin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerden 82'si tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğerlerinin işlemlerine devam ediliyor.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Sivas, Rize, Uşak ve Trabzon TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce; 'Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanma, Eğitim Yapılanması, Öğrenci Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulundukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve örgüt tarafından 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Bakan Yerlikaya, operasyonların koordineli şekilde yürütüldüğünü belirterek, FETÖ ve ilgili yapılanmalara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini ve sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

