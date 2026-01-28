46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 151 şüpheli yakalandı

46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis veya arama kaydı bulunan 151 şüpheli yakalandı; 82'si tutuklandı, 54'ü adli kontrol.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 08:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 08:39
46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 151 şüpheli yakalandı

46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 151 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'dan kapsamlı operasyon açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 46 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya arama kaydı bulunan 151 şüpheli'nin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerden 82'si tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğerlerinin işlemlerine devam ediliyor.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Sivas, Rize, Uşak ve Trabzon TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce; 'Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanma, Eğitim Yapılanması, Öğrenci Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulundukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve örgüt tarafından 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Bakan Yerlikaya, operasyonların koordineli şekilde yürütüldüğünü belirterek, FETÖ ve ilgili yapılanmalara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini ve sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya: "46 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyonlarımızda; haklarında kesinleşmiş...

Bakan Yerlikaya: "46 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyonlarımızda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya arama kaydı bulunan 151 şüpheliyi yakaladık"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da İstiklal Caddesi'nde Hatalı Park Denetimi
2
Palandöken'de Yolda Baygın Bulunan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
3
Artvin Hopa’da Uyuşturucu Operasyonu: 130 Gram Kokain Ele Geçirildi
4
Dörtyol'da Motosiklet Tamircilerine Sıkı Denetim: 112 Motosiklet Kontrol Edildi
5
Çerkezköy'de Servisteki Taksi Liftten Düştü: Araçta Göçükler Oluştu
6
Nevşehir'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaçarken Duvara Çarptı
7
Yerlikaya: Antalya'da 10 Yıl Önceki Faili Meçhul Kadın Cinayeti Aydınlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları