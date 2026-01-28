Bursa Mustafakemalpaşa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Ağır Yaralı

Bursa Mustafakemalpaşa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı; yol kapandı, vatandaşlar trafik ışığı talep ediyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 02:36
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 02:45
Kaza anı ve yer

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 23.30 sıralarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, Mustafakemalpaşa ilçe merkezinden terminal istikametine seyreden 16 BNY 184 plakalı aracın, Gözde Sitesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı.

Kontrolden çıkan 16 BNY 184 plakalı araç karşı şeride geçerek, terminal istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan 45 AZK 916 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

Yaralılar ve kurtarma çalışmaları

Kaza sonucu 16 BNY 184 plakalı araçta bulunan M.B. ve M.Y., diğer araçta bulunan ve sahibi olan O.M. ağır yaralandı. O.M., kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, diğer araçta sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Trafik ve vatandaşların talebi

Kaza nedeniyle terminalden ilçe merkezine gidiş yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Bölge sakinleri, Gözde Sitesi önü ve terminal yolunda sık sık kaza yaşandığını belirterek, güzergahtaki yüksek hız nedeniyle tehlikenin arttığını vurguladı. Vatandaşlar, kazaların önlenmesi için Gözde Sitesi önü terminal yoluna trafik ışığı konulmasını talep etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

