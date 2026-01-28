TEM Otoyolu’nda vinç destekli kurtarma: Kamyonet sürücüsü araçla tır arasında sıkıştı

Kocaeli geçişinde, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Maşukiye mevkiinde meydana gelen kazada, arkadan çarpma sonucu kabin içinde sıkışma yaşandı. Y.S. idaresindeki 34 PA 895 plakalı araç taşıyan kamyonet, önündeki Fatih Erdoğan yönetimindeki 78 SV 602 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin kasasında bulunan iki araçtan biri yerinden oynayarak sürücü kabinine doğru sarktı ve sürücü iki taraftan sıkıştı.

Kurtarma çalışmaları

Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi; itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye ulaştı. İtfaiye ekipleri, kabine sarkan aracın düşmesini önlemek için bölgeye getirilen vinç ile aracı sabitledi ve hassas bir kurtarma çalışması yürüttü. Uzun uğraşlar sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tır sürücüsünün ifadesi

Kütahya’dan Körfez ilçesine yük taşıyan tır sürücüsü Fatih Erdoğan, kaza anını anlattı: Seyir halinde ilerliyordum. Arkamdan bir gürültü geldi. Ben lastik patladı zannettim. Aşağıya indim. Sürücü arkadaş arkamızdan vurmuş. Şimdi gidip karakolda ifade vereceğiz. Trafikte lütfen dikkatli olalım.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

