TEM Otoyolu’nda vinç destekli kurtarma: Kamyonet sürücüsü araçla tır arasında sıkıştı

Kocaeli Maşukiye'de tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü, kabine kayan araç nedeniyle iki taraftan sıkıştı; itfaiye vinçle sabitleyip uzun uğraşla kurtardı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 01:14
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 01:49
TEM Otoyolu’nda vinç destekli kurtarma: Kamyonet sürücüsü araçla tır arasında sıkıştı

TEM Otoyolu’nda vinç destekli kurtarma: Kamyonet sürücüsü araçla tır arasında sıkıştı

Kocaeli geçişinde, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Maşukiye mevkiinde meydana gelen kazada, arkadan çarpma sonucu kabin içinde sıkışma yaşandı. Y.S. idaresindeki 34 PA 895 plakalı araç taşıyan kamyonet, önündeki Fatih Erdoğan yönetimindeki 78 SV 602 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin kasasında bulunan iki araçtan biri yerinden oynayarak sürücü kabinine doğru sarktı ve sürücü iki taraftan sıkıştı.

Kurtarma çalışmaları

Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi; itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye ulaştı. İtfaiye ekipleri, kabine sarkan aracın düşmesini önlemek için bölgeye getirilen vinç ile aracı sabitledi ve hassas bir kurtarma çalışması yürüttü. Uzun uğraşlar sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tır sürücüsünün ifadesi

Kütahya’dan Körfez ilçesine yük taşıyan tır sürücüsü Fatih Erdoğan, kaza anını anlattı: Seyir halinde ilerliyordum. Arkamdan bir gürültü geldi. Ben lastik patladı zannettim. Aşağıya indim. Sürücü arkadaş arkamızdan vurmuş. Şimdi gidip karakolda ifade vereceğiz. Trafikte lütfen dikkatli olalım.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM OTOYOLU'NUN KOCAELİ GEÇİŞİNDE TIRA ARKADAN ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ, HEM ÇARPTIĞI TIR HEM DE...

TEM OTOYOLU'NUN KOCAELİ GEÇİŞİNDE TIRA ARKADAN ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ, HEM ÇARPTIĞI TIR HEM DE KENDİ TAŞIDIĞI ARACIN KABİNE KAYMASI SONUCU İKİ TARAFLI MAHSUR KALDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN, ÜSTTEN SARKAN ARACIN DÜŞMEMESİ İÇİN VİNÇLE SABİTLEYEREK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TİTİZ ÇALIŞMADA, YARALI SÜRÜCÜ UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI.

TEM OTOYOLU'NUN KOCAELİ GEÇİŞİNDE TIRA ARKADAN ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ, HEM ÇARPTIĞI TIR HEM DE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yoğun Kar: Kayseri-Kahramanmaraş Kara Yolu Saat 23.30'da Trafiğe Kapandı
2
Bursa Mustafakemalpaşa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Ağır Yaralı
3
Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
4
Gaziantep'te iş yeri yangını: 2'si ağır 6 kişi dumandan etkilendi
5
Malatya'da Velioğlu ve Meral İş Hanı Davalarında Hüküm: 13 Yıl 9 Ay ve 11 Yıl 1 Ay 10 Gün
6
Hakkari'de 22 yıl 4 ay hapis cezasıyla firari B.A. yakalandı
7
Terme'de Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları