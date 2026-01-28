İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

4 Genç Kız Yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 genç kız yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti. Deydinler Mahallesi’nden ilçe merkezine seyir halinde olan, sürücü Bedriye Ö.(23) yönetimindeki 16 BYT 453 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile otomobilde bulunan arkadaşları Kadriye P.(23), Sidar P.(21) ve Edanur P.(18) yaralandı. Yaralılar, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

