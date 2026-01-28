İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 4 Genç Kız Yaralandı

Bursa İnegöl'de saat 23.00'te kontrolden çıkan 16 BYT 453 plakalı otomobil ağaca çarptı; sürücü ve 3 arkadaşı yaralandı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 01:15
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 01:21
İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 4 Genç Kız Yaralandı

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

4 Genç Kız Yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 genç kız yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti. Deydinler Mahallesi’nden ilçe merkezine seyir halinde olan, sürücü Bedriye Ö.(23) yönetimindeki 16 BYT 453 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile otomobilde bulunan arkadaşları Kadriye P.(23), Sidar P.(21) ve Edanur P.(18) yaralandı. Yaralılar, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

