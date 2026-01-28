Van Gürpınar'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesi Koyunyatağı Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 00:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 00:35
Kaza Detayları

Van’ın Gürpınar ilçesinde, Koyunyatağı Mahallesi sınırları içinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 34 PSG 278 plakalı otomobil ile 44 AHA 578 plakalı motosikletin çarpıştığı belirtildi. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay üzerine bölgeye ambulans, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

