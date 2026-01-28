Van Gürpınar'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
Kaza Detayları
Van’ın Gürpınar ilçesinde, Koyunyatağı Mahallesi sınırları içinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 34 PSG 278 plakalı otomobil ile 44 AHA 578 plakalı motosikletin çarpıştığı belirtildi. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Olay üzerine bölgeye ambulans, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
VAN'IN GÜRPINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.