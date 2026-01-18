60 yıl 6 ay hapisle aranan firari Sancaktepe'de yakalandı

60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Sancaktepe'de yakalandı

Olayın ayrıntıları

İstanbul'da, 18 Mart 1998 tarihinde meydana gelen olayda, D.T., F.M. ve A.A. Samandıra'da bir araya gelerek Karabük'e gitmek amacıyla bir taksi gasp etti. Şahıslar, Sarıgazi'deki taksi durağından bindikleri taksiyi gasp ederken şoför R.G.'yi boğarak öldürdü ve Pendik'te araçtan attı.

Olayın ardından yakalanıp yargılanan D.T., ilk olarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra cezaevinden çıktıktan sonra, 2016 yılında basit cinsel saldırı suçundan 2 yıl ceza aldı.

Yakalanma ve adli işlem

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 6 Ekim 2022'den bu yana firari olarak aranan D.T.'nin Sancaktepe'de bir evde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 1998 yılında işlediği cinayet ve gasp suçundan hakkında 60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T. yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından firari hükümlü D.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

