İstanbul merkezli operasyon: 7 şüpheli yakalandı, 10 ton kokain bağlantısı

İstanbul merkezli operasyon: 7 şüpheli yakalandı

İspanya operasyonuyla bağlantılı soruşturmada yeni gözaltılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya güvenlik birimlerince uluslararası sularda düzenlenen operasyona ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, İspanya’da bir gemiye düzenlenen operasyonda aralarında 4 Türk, 1 Sırp, 1 Macar ve 7 Hint uyruklu olmak üzere toplam 13 mürettebat gözaltına alındığını ve 10 ton kokain ele geçirildiğini belirtti.

Paylaşımda, "Söz konusu operasyonla bağlantılı olduğundan şüphelenilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık."

Yerlikaya, operasyonu yürüten kurumlara yönelik olarak da "İstanbul Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

