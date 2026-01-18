Diyarbakır'da düğünde aile kavgası sokağa taştı
Olayın ayrıntıları
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonunda davetliler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salonda başlayan arbede kısa sürede salon dışına taşındı.
Kavgada taş, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu, şüphelilerden birinin pamuk şekerin asılı olduğu sopayı alıp saldırdığı görüldü. Olay anı güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Olay sırasında yaralanma veya gözaltıyla ilgili bilgi metinde yer almamaktadır.
İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.