Diyarbakır'da düğünde aile kavgası sokağa taştı

Diyarbakır Bağlar'da bir düğünde husumetli iki ailenin kavgası taş ve sopalı saldırıya dönüşerek sokağa taştı; esnaf güçlükle müdahale etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:55
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:03
Olayın ayrıntıları

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonunda davetliler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salonda başlayan arbede kısa sürede salon dışına taşındı.

Kavgada taş, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu, şüphelilerden birinin pamuk şekerin asılı olduğu sopayı alıp saldırdığı görüldü. Olay anı güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Olay sırasında yaralanma veya gözaltıyla ilgili bilgi metinde yer almamaktadır.

