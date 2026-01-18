İstanbul Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon 760 Bin Hap Ele Geçirildi

İstanbul Emniyeti Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda 2 Milyon 760 bin hap, 314,7 kg katkı maddesi, 1 milyon boş kapsül, üretim makinesi ele geçirildi; 2 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:49
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun detaylarını kamuoyuna açıkladı.

Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre operasyonda ele geçirilenler arasında 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kilogram katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve 1 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine bulunuyor. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kilogram katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve 1 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi. Zehir Tacirinden, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak

