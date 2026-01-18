İstanbul Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon 760 Bin Hap Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun detaylarını kamuoyuna açıkladı.

Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre operasyonda ele geçirilenler arasında 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kilogram katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve 1 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine bulunuyor. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kilogram katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve 1 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi. Zehir Tacirinden, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak

