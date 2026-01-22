81 ilde denetimlerde 19 göçmen kaçakçısı ve 478 düzensiz göçmen yakalandı

Yayın Tarihi: 22.01.2026 08:23
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 08:23
Denetimlerin kapsamı ve sonuçları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, 81 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik yürütülen denetimlerde 19 göçmen kaçakçısı ile 478 düzensiz göçmen yakalandı.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 27 bin 697 personel, 8 bin 702 ekip ile 5 bin 531 noktada görev yaptı. Kontrol edilen noktalar arasında 7 bin 482 umuma açık yer, 422 terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 261 yer bulunuyor.

Denetimler sonucunda 19 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca 372 bin 409 bin kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve 478 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Göç Yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde; kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alıyoruz. Göç yönetiminin düzenli göç yönetimi; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele; entegre sınır yönetimi; uluslararası koruma; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş dahil olmak üzere tüm başlıklarında dünyaya örnek bir politika izliyoruz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, kararlılıkla sürmektedir. Stratejik bir anlayışla yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır".

