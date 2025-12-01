DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.971,32 0,02%
BITCOIN
3.782.017,6 -0,13%

Abant Yolunda Kafa Kafaya Kaza: Ağır Yaralı Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Ömerler köyünde Abant yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Murat Can Eğlence, hastanede hayatını kaybetti; kazada 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 00:10
Abant Yolunda Kafa Kafaya Kaza: Ağır Yaralı Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

Abant yolunda kafa kafaya çarpışma: 1 ağır, 6 yaralı

Olayın detayları ve müdahale

Bolu'nun Ömerler köyü mevkiinde, saat 19.00 sıralarında Abant yönünde seyir halindeki 81 BZ 522 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 81 BH 744 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden genç ve ailesel bilgi

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan Murat Can Eğlence, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren Eğlence’nin Düzce’den Abant Gölü Milli Parkı’na ziyaret için gittiği ve yaklaşık 1 hafta önce askerden geldiği öğrenildi.

BOLU’DA ABANT YOLU ÜZERİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA HASTANEYE AĞIR YARALI...

BOLU’DA ABANT YOLU ÜZERİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA HASTANEYE AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILAN GENÇ, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI. DÜZCE'DEN BOLU'YA GEZMEK İÇİN GELEN MURAT CAN EĞLENCE'NİN 1 HAFTA ÖNCE ASKERDEN GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ.

BOLU’DA ABANT YOLU ÜZERİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA HASTANEYE AĞIR YARALI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yağmurda Aynı Cadde Üzerinde 4 Kaza: Sürücüler Diğerlerini Uyardı
2
Hatay'da Kuzuculu Geçilmez Kanyonu'nda Heyelan: Ekipler Bölgeye Sevk Edildi
3
Aydın Efeler'de Kaçak Define Kazısı: 1 Ölü, 1 Tutuklama
4
Abant Yolunda Kafa Kafaya Kaza: Ağır Yaralı Genç Hastanede Hayatını Kaybetti
5
Eskişehir'de Liseliler Arasında Kanlı Kavga: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı
6
Cizre'de Öğretmen Tutuklandı: 19 Öğrencinin İfadesiyle Taciz İddiası
7
Büyükçekmece'de Geceki Kaza Sabah Fark Edildi: 2 Ölü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025