Abant Yolunda Kafa Kafaya Kaza: Ağır Yaralı Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

Abant yolunda kafa kafaya çarpışma: 1 ağır, 6 yaralı

Olayın detayları ve müdahale

Bolu'nun Ömerler köyü mevkiinde, saat 19.00 sıralarında Abant yönünde seyir halindeki 81 BZ 522 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 81 BH 744 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden genç ve ailesel bilgi

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan Murat Can Eğlence, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren Eğlence’nin Düzce’den Abant Gölü Milli Parkı’na ziyaret için gittiği ve yaklaşık 1 hafta önce askerden geldiği öğrenildi.

