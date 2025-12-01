DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.971,32 0,02%
BITCOIN
3.782.017,6 -0,13%

Eskişehir'de Yağmurda Aynı Cadde Üzerinde 4 Kaza: Sürücüler Diğerlerini Uyardı

Eskişehir Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde yağmur nedeniyle aynı anda 4 kaza meydana geldi; 1 yaralı, sürücüler diğer araçları kaza yapmamaları için uyardı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 00:11
Eskişehir'de Yağmurda Aynı Cadde Üzerinde 4 Kaza: Sürücüler Diğerlerini Uyardı

Eskişehir'de Yağmurda Aynı Cadde Üzerinde 4 Kaza

Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde peş peşe kazalar: 1 yaralı, çekici bekleyen sürücüler diğerlerini uyardı

Eskişehir'de yağışın etkisiyle aynı yol üzerinde eş zamanlı olarak toplam 4 ayrı kaza meydana geldi. Olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde yaşandı.Mustafa S.K. (19) yönetimindeki 06 BM 8846 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Virajı alamayan araç yol kenarındaki duvara çarparak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan dört arkadaştan B.E. isimli kişi yaralanırken, sürücü haricindeki iki kişi kaza mahallinden ayrıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; B.E., ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası şoka giren sürücü Mustafa S.K.'nın yakınları durumu yatıştırmaya çalıştı, yakınları 'Cana geleceğine mala gelsin' diyerek teselli etti. Kazayı öğrenen baba Mustafa K. ise olaya tepki göstererek 'Gece vakti burada ne işin var?' ifadelerini kullandı; aile fertleri bu kez babayı sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın yaşandığı cadde üzerinde, bahse konu noktaya yaklaşık 300 metre mesafede üç ayrı kaza daha gerçekleşti. Bunlarda 2 araç ve 1 motosiklet kontrolden çıkarak şarampole devrildi; bu kazalarda yaralanan olmadı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kalkıp yoluna devam ederken, 39 FB 525 plakalı otomobil ve 65 HC 935 plakalı kamyonet sürücüleri çekici beklerken diğer sürücüleri kaza yapmamaları için uyardı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ESKİŞEHİR’DE YAĞMUR LA BİRLİKTE AYNI YOLDA AYNI ANDA TOPLAM 4 KAZA MEYDANA GELİRKEN, ÇEKİCİ...

ESKİŞEHİR’DE YAĞMUR LA BİRLİKTE AYNI YOLDA AYNI ANDA TOPLAM 4 KAZA MEYDANA GELİRKEN, ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜLER DİĞER ARAÇLARI KAZA YAPMAMALARI İÇİN ÇABA GÖSTERDİ. BAHSE KONU KAZALARDAN BİRİN DE İSE ARACINI DUVARA ÇARPAN VE 3 ARKADAŞINDAN 1’İ YARALANAN VE 2’Sİ OLAY YERİNDEN AYRILAN 19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN BABASI "GECE VAKTİ BURADA NE İŞİN VAR?" DİYEREK DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ.

ESKİŞEHİR’DE YAĞMUR LA BİRLİKTE AYNI YOLDA AYNI ANDA TOPLAM 4 KAZA MEYDANA GELİRKEN, ÇEKİCİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yağmurda Aynı Cadde Üzerinde 4 Kaza: Sürücüler Diğerlerini Uyardı
2
Hatay'da Kuzuculu Geçilmez Kanyonu'nda Heyelan: Ekipler Bölgeye Sevk Edildi
3
Aydın Efeler'de Kaçak Define Kazısı: 1 Ölü, 1 Tutuklama
4
Abant Yolunda Kafa Kafaya Kaza: Ağır Yaralı Genç Hastanede Hayatını Kaybetti
5
Eskişehir'de Liseliler Arasında Kanlı Kavga: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı
6
Cizre'de Öğretmen Tutuklandı: 19 Öğrencinin İfadesiyle Taciz İddiası
7
Büyükçekmece'de Geceki Kaza Sabah Fark Edildi: 2 Ölü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025