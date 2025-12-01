Eskişehir'de Yağmurda Aynı Cadde Üzerinde 4 Kaza: Sürücüler Diğerlerini Uyardı

Olay sonrası şoka giren sürücü Mustafa S.K.'nın yakınları durumu yatıştırmaya çalıştı, yakınları 'Cana geleceğine mala gelsin' diyerek teselli etti. Kazayı öğrenen baba Mustafa K. ise olaya tepki göstererek 'Gece vakti burada ne işin var?' ifadelerini kullandı; aile fertleri bu kez babayı sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın yaşandığı cadde üzerinde, bahse konu noktaya yaklaşık 300 metre mesafede üç ayrı kaza daha gerçekleşti. Bunlarda 2 araç ve 1 motosiklet kontrolden çıkarak şarampole devrildi; bu kazalarda yaralanan olmadı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kalkıp yoluna devam ederken, 39 FB 525 plakalı otomobil ve 65 HC 935 plakalı kamyonet sürücüleri çekici beklerken diğer sürücüleri kaza yapmamaları için uyardı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

