Adıyaman'da Otomobil ile Kepçe Çarpıştı: 5 Kişi Ölümden Döndü, 2 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 5 kişi ölümden döndü, 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 00:24
Koçali Köyü yakınlarında yaşanan kazada araçtaki beş kişi şans eseri ağır yaralanmaktan kurtuldu

Adıyaman’da, Yunus S. idaresindeki 80 AFM 807 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Köyü yakınlarında aniden yola çıkan kepçenin ağzına çarptı.

Meydana gelen çarpışmada otomobilde bulunan 5 kişi adeta ölümden döndü; aracın tavan kısmı paramparça oldu. Kazada sürücü Yunus S. ile Mustafa S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

